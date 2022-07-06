Оккупанты начали обстреливать новые микрорайоны в Харькове, - мэр
В Харькове под удар попали два района, которые ранее не обстреливались.Оккупанты обстреляли Новобаварский и Славянский районы Харькова.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина.
"Очень была беспокойная ночь. Оккупанты обстреляли город, разрушено несколько зданий. Это административные и торговые здания, которые к военной инфраструктуре не имеют никакого отношения. Поэтому мы сегодня ликвидируем последствия ночных обстрелов", - сказал Терехов.
Он рассказал, что сегодня был обстрелян Новобаварский и Славянский районы Харькова.
"Это те районы, куда раньше не прилетали снаряды. Но есть районы, которые оккупанты обстреливают регулярно. Там разрушений больше всего. Это - Пятихатки, Северная Салтовка, ХТЗ", - отметил мэр.
Он добавил, что география обстрелов на самом деле непредсказуема. Россияне пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города и деморализовать население.
Напомним, обстрелы в Харькове начались ночью, горожане услышали сильные взрывы.
Позже стало известно, что ракета попала в центральный корпус местного университета. В результате погиб 40-летний мужчина.