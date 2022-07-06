ЗСУ сьогодні відбили штурми росіян на кількох напрямках фронту, - зведення Генштабу

Триває 133 доба українського протистояння російському вторгненню. Нині ситуація на фронті така:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Наші воїни успішно відбили ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань - Соснівка.

противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Наші воїни успішно відбили ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань - Соснівка. На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм - Слов’янськ. На напрямку Довгеньке - Мазанівка ворог отримав відсіч та відійшов.

противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм - Слов’янськ. На напрямку Довгеньке - Мазанівка ворог отримав відсіч та відійшов. На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут - Лисичанськ. Наші воїни зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське та змусили окупантів відійти.

противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут - Лисичанськ. Наші воїни зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське та змусили окупантів відійти. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках , з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

, з метою сковування наших військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується 4 носії високоточної зброї.

У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника.