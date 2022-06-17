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ВСУ сбили вражеский беспилотник, которого нет на вооружении в армии РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 15:49
ВСУ сбили вражеский беспилотник, которого нет на вооружении в армии РФ Фото: беспилотник (24tv)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины сбили беспилотник оккупантов, который официально не принят на вооружение армии Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

"Украинским военным удалось поймать довольно интересную "птичку" - российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Этот экспериментальный беспилотник был публично продемонстрирован лишь в сентябре прошлого года и официально не принят на вооружение армии РФ", - сказано в сообщении.

Сообщается, что БПЛА разработали в Смоленском "Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий". Особенностью беспилотника является гибридная силовая установка. По замыслу разработчиков, она должна была обеспечивать аппарату малую акустическую заметность.

Беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 километров. Также он может устанавливать достаточно мощный оптико-электронный модуль.

Отмечается, что россияне могли допустить неудачную попытку испытать новинку в реальных боевых условиях. Хотя более вероятным является то, что захватчики испытывают нехватку штатных средств, которые они теряют во время боевых действий, и им приходится использовать все, что есть в наличии.

Напомним, тероборона сбила российский военный вертолет на Донбассе. ВСУ обнародовали видео.

Как сообщалось, ранее украинские военные сбили вражеский вертолет вблизи Николаевки в Херсонской области.

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