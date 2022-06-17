ВСУ сбили вражеский беспилотник, которого нет на вооружении в армии РФ
Вооруженные силы Украины сбили беспилотник оккупантов, который официально не принят на вооружение армии Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.
"Украинским военным удалось поймать довольно интересную "птичку" - российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Этот экспериментальный беспилотник был публично продемонстрирован лишь в сентябре прошлого года и официально не принят на вооружение армии РФ", - сказано в сообщении.
Сообщается, что БПЛА разработали в Смоленском "Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий". Особенностью беспилотника является гибридная силовая установка. По замыслу разработчиков, она должна была обеспечивать аппарату малую акустическую заметность.
Беспилотник может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 километров. Также он может устанавливать достаточно мощный оптико-электронный модуль.
Отмечается, что россияне могли допустить неудачную попытку испытать новинку в реальных боевых условиях. Хотя более вероятным является то, что захватчики испытывают нехватку штатных средств, которые они теряют во время боевых действий, и им приходится использовать все, что есть в наличии.
Напомним, тероборона сбила российский военный вертолет на Донбассе. ВСУ обнародовали видео.
Как сообщалось, ранее украинские военные сбили вражеский вертолет вблизи Николаевки в Херсонской области.