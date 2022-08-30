UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области

Фото: ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что сбить БПЛА удалось зенитно-ракетнымому подразделению.

"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник утром, 30 августа, украинские военные сбили беспилотник оккупантов в Одесской области. Он проводил воздушную разведку.

Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 450 российских оккупантов. Таким образом, потери РФ в войне против Украины составляют 47 550 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область