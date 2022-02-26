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ВСУ сбили под Винницей российский штурмовик Су-25

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские летчики сбили под Винницей штурмовик Су25 российских оккупантов. О судьбе пилота не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова.

"Прямо под Калиновкой (Винницкая область - ред.) наши военные самолеты сбили российский Су-25", - написал у себя в Facebook глава ОГА.

Других подробностей он не привел. Также Борзов не сообщил, удалось ли взять пилота российского самолета в плен или тот погиб.

Су-25 - бронированный штурмовик с дозвуковой скоростью. Разработан еще в Советском Союзе. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Напомним, в ночь на 25 февраля в небе над Киевом сбили две ракеты и истребитель Су-27 российских оккупантов. Летчик попал в плен.

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Винницкая областьВторжение России в Украину