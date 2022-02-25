Германия практически прекращает бизнес с Россией, - министр финансов
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией. Это заявление было сделано перед встречей министров финансов европейских стран в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр. При этом он отметил, что отдельные транзакции еще возможны.
На вопрос о дополнительных финансовых санкциях против России, выходящих за рамки тех, которые были согласованы лидерами ЕС поздно вечером в четверг, Линднер повторил, что "все варианты" остаются на столе.
Кроме того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз хочет изолировать Россию в финансовом отношении
"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", - сказал Ле Мэр.
Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.
Лидеры Европейского Союза в четверг договорились ввести новые экономические санкции против России, присоединившись к США и Великобритании.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями.