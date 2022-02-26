ЗСУ збили під Вінницею російський штурмовик Су-25

Українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су-25 російських окупантів. Про долю пілота не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.
"Прямо під Калинівкою (Вінницька область - ред.) наші військові літаки збили російський Су-25", - написав у себе в Facebook голова ОДА.
Інших подробиць він не навів. Також Борзов не повідомив, чи вдалося взяти пілота російського літака в полон або той загинув.
Су-25 - броньований штурмовик з дозвуковою швидкістю. Розроблений ще в Радянському Союзі. Призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.
Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в небі над Києвом збили дві ракети і винищувач Су-27 російських окупантів. Льотчик потрапив у полон.
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