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ВСУ сбили за сутки 14 российских беспилотников

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Суббота 07 мая 2022 00:40
ВСУ сбили за сутки 14 российских беспилотников Фото: противовоздушная оборона уничтожила 14 беспилотников (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 6 мая, противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 14 вражеских беспилотных аппаратов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 6 мая, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сбила как минимум 14 российских беспилотников "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные на днях сбили 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.

Мы также писали о том, что в Пентагоне заявили о незначительном успехе войск РФ на Донбассе. При этом, по мнению США, этот прогресс не таков, какого ожидала достичь армия России на данный момент в этом регионе.

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