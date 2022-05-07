ЗСУ збили за добу 14 російських безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 6 травня, протиповітряна оборона Повітряних Сил і сухопутних військ Збройних Сил України збила як мінімум 14 російських безпілотників "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові днями збили 2 ворожих винищувачів, 4 безпілотники і 3 крилаті ракети.

Ми також писали про те, що в Пентагоні заявили про незначний успіх військ РФ на Донбасі. При цьому, на думку США, цей прогрес не такий, якого очікувала досягти армія Росії на цей час в цьому регіоні.

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