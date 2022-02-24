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ВСУ сбили седьмой самолет окупанта, - ООС

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает нести потери. Украинские военные сбили еще один самолет оккупанта в Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

ВСУ подтвердили сбитый седьмой самолет России.

"Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери", - пишет пресс-служба.

Отметим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных потерях со стороны России.

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Вооруженные силы Украины