ВСУ сбили седьмой самолет окупанта, - ООС

Российская Федерация продолжает нести потери. Украинские военные сбили еще один самолет оккупанта в Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
ВСУ подтвердили сбитый седьмой самолет России.
"Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери", - пишет пресс-служба.
Отметим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных потерях со стороны России.