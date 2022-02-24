ЗСУ збили сьомий літак окупанта, - ООС

Російська Федерація продовжує нести втрати. Українські військові збили ще один літак окупанта в Луганській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
ЗСУ підтвердили збитий сьомий літак Росії.
"Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати.",- пише пресслужба.
Зазначимо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні втрати з боку Росії.