ВСУ сбили российский вертолет (видео)

Украинские военные сбили российский вертолет в субботу, 4 мая, на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Еще один вражеский вертолет нашел последнее убежище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! Итого к победе!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом стало известно 1 июня.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевых полетов украинских вертолетов на завод "Азовсталь", когда на его территории защитники Мариуполя удерживали позиции.

Отметим, по данным на 4 июня, с начала войны украинским военным удалось сбить 175 российских вертолетов и ликвидировать более 31 тыс. оккупантов.

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