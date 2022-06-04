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Более 31 тысячи ликвидированных оккупантов: известны потери России в Украине

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 12:31
Более 31 тысячи ликвидированных оккупантов: известны потери России в Украине Фото: известные потери России в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тысячи оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Запорожском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Боевые потери противника на 4 июня ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 31050 (+100);
  • Танки-1376 (+9);
  • Боевые бронированные машины-3379 (+13);
  • Артиллерийские системы-680 (+5);
  • РСЗО-207 (+0);
  • Средства ПВО - 95 (+0);
  • Самолеты-210 (+0);
  • Вертолеты-175 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-540 (+5);
  • Крылатые ракеты - 122 (+1);
  • Корабли / катера - 13 (+0);
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2337 (+8);
  • Специальная техника - 52 (+1).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты концентрируют силы на Слобожанском направлении. Также враг сосредоточил силы на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк.

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