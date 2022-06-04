Более 31 тысячи ликвидированных оккупантов: известны потери России в Украине
Фото: известные потери России в Украине (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тысячи оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Запорожском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Боевые потери противника на 4 июня ориентировочно составили:
- Личный состав - около 31050 (+100);
- Танки-1376 (+9);
- Боевые бронированные машины-3379 (+13);
- Артиллерийские системы-680 (+5);
- РСЗО-207 (+0);
- Средства ПВО - 95 (+0);
- Самолеты-210 (+0);
- Вертолеты-175 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня-540 (+5);
- Крылатые ракеты - 122 (+1);
- Корабли / катера - 13 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2337 (+8);
- Специальная техника - 52 (+1).
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты концентрируют силы на Слобожанском направлении. Также враг сосредоточил силы на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк.
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