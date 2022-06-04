Более 31 тысячи ликвидированных оккупантов: известны потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тысячи оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Запорожском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты концентрируют силы на Слобожанском направлении. Также враг сосредоточил силы на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк.

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