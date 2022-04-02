ВСУ сбили российский вертолет Ка-52: он почти уцелел (фото)

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет. На фото видно, что он почти уцелел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил Специальных Операций ВС Украины.
Защитники отметили, что на одного "петуха" оккупантов стало меньше.
"Историческое фото: воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что вертолет на фото выглядит, как российский Ка-52 "Аллигатор"
Ранее мы сообщали, что нацгвардійці на киевском направлении во время боев захватили российскую технику.
Также мы писали, что ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов.
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