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ВСУ сбили российский вертолет Ка-52: он почти уцелел (фото)

Украинские военные сбили российский вертолет (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет. На фото видно, что он почти уцелел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил Специальных Операций ВС Украины.

Защитники отметили, что на одного "петуха" оккупантов стало меньше.

"Историческое фото: воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что вертолет на фото выглядит, как российский Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные сбили российский вертолет (facebook.com/usofcom)

Ранее мы сообщали, что нацгвардійці на киевском направлении во время боев захватили российскую технику.

Также мы писали, что ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов.

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