Нацгвардейцы на киевском направлении во время боев захватили российскую технику
Бойцы Нацгвардии в боях на киевском направлении получили трофейную русскую технику. В частности, защитники отобрали у врага САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
"На киевском направлении во время боев один из подразделений Национальной гвардии получил трофейную русскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.
Также украинские защитники уже отбуксировали технику в тыл.
Кроме того, после незначительного ремонта техника усилит подразделение, которое воюет на этом направлении.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику.
Также мы писали, что украинские бойцы также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".
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