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ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52: він майже вцілів (фото)

Українські військові збили російський вертоліт (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Самарук

Бійці Збройних сил України збили російський вертоліт. На фото видно, що він майже вцілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Захисники зазначили, що на одного "півня" окупантів стало менше.

"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вертоліт на фото виглядає, як російський Ка-52 "Алігатор"

Українські військові збили російський вертоліт (facebook.com/usofcom)

Раніше ми повідомляли, що нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку.

Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.

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