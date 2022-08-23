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ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостов

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Херсонская область, Вторник 23 августа 2022 01:42
ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостов Фото: украинские военные (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке, а также подтвердили поражение двух мостов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.

"Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке", - говорится в сообщении.

ВСУ нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.

Потери России на юге за стуки:

  • 17 оккупантов;
  • ЗРК "Бук";
  • Минометный комплекс "Сани";
  • 5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.

Отмечается, что оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.

В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр". Всего у побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска ударом по Антоновскому мосту попали в российскую колонну с боеприпасами. В результате было много взрывов, а мост получил значительные повреждения.

Кроме того, был нанесен очередной удар по Каховскому мосту.

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