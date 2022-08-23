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ВСУ нанесли удары по позициям россиян на нескольких направлениях, уничтожив три БПЛА

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Украина, Вторник 23 августа 2022 12:39
ВСУ нанесли удары по позициям россиян на нескольких направлениях, уничтожив три БПЛА Фото: ВСУ уничтожили три российских БПЛА (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 22 августа, удалось уничтожить три БПЛА. Кроме того, ВСУ ударили по нескольким направлениям, уничтожив пункты горючего, технику и живую силу россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"22 августа подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

К тому же ударная авиация на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45550 военнослужащих. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 150 военных страны-агрессора.

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