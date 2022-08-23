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ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Донбасі

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 16:54
ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Донбасі Фото: ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Донбасі (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові збили російський гвинтокрил у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

"В День Державного Прапора України вдалось знищити вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, збити ворожу техніку вдалось підрозділам зенітно-ракетних військ Сил оборони.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці та підтвердили ураження двох мостів.

Також військовим вдалось завдати ударів по позиціях росіян на кількох напрямках. Результатом цього стали три знищенних БПЛА.

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