UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили российский самолет в Запорожской области в ходе визита Зеленского

Фото: ВСУ сбили еще один российский самолет (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находился на передовой в Запорожской области.

"Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", - отметил он.

Напомним, сегодня на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

С начала полномасштабного вторжения России украинские силы сбили в общей сложности 210 самолетов противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна России против Украины