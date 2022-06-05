Около 31 150 оккупантов и 1 381 танк: названы потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали около 31 150 оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши защитники, за минувшие сутки, на западном направлении уничтожили один вражеский самолет, а на южном направлении - БпЛА "Форпост".

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