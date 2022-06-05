Около 31 150 оккупантов и 1 381 танк: названы потери России в Украине
Фото: названы потери России в Украине (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали около 31 150 оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Бахмутском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Боевые потери противника на 5 июня ориентировочно составили:
- Личный состав - около 31150 (+100);
- Танки - 1381 (+5);
- Боевые бронированные машины - 3392 (+13);
- Артиллерийские системы - 686 (+6);
- РСЗО - 207 (+0);
- Средства ПВО - 95 (+0);
- Самолеты - 210 (+0);
- Вертолеты - 175 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня-548 (+8);
- Крылатые ракеты - 122 (+0);
- Корабли / катера - 13 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2360 (+23);
- Специальная техника - 53 (+1).
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши защитники, за минувшие сутки, на западном направлении уничтожили один вражеский самолет, а на южном направлении - БпЛА "Форпост".
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