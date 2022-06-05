ЗСУ збили російський літак у Запорізькій області в ході візиту Зеленського

Збройні сили України збили черговий російський військовий літак у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
За його словами, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебував на передовій у Запорізькій області.
"Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі десантники збили російський вертоліт "Алігатор" (Ка-52) з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
З початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили збили загалом 210 літаків противника.
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