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ЗСУ збили російський літак у Запорізькій області в ході візиту Зеленського

Фото: ЗСУ збили ще один російський літак (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України збили черговий російський військовий літак у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебував на передовій у Запорізькій області.

"Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі десантники збили російський вертоліт "Алігатор" (Ка-52) з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили збили загалом 210 літаків противника.

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Збройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна Росії проти України