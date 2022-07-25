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Украинские военные сбили российский беспилотник "Мерлин-ВР", - ОК "Юг"

Фото: вкраинские военные сбили российский беспилотник Мерлин-ВР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы ПВО ВСУ вблизи села Ивановка Николаевской области ликвидировали вражеский беспилотник "Мерлин-ВР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Сообщается, что оккупанты в районе Ивановки пытались проводить воздушную разведку, но благодаря точной работе зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, а сам БПЛА уничтожен.

Напомним, что ВСУ уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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