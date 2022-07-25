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Українські військові збили російський безпілотник "Мерлін-ВР", - ОК "Південь"

Фото: вкраїнські військові збили російський безпілотник Мерлін-ВР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник"Мерлін-ВР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що окупанти в районі Іванівки намагалися проводити повітряну розвідку, але завдяки точній роботі зенітно-ракетного підрозділу розвідка припинена, а сам БПЛА знищений.

Нагадаємо, що ВСУ знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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