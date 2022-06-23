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ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты оккупантов

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Одесская область, Четверг 23 июня 2022 14:20
ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты оккупантов Фото: ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. Украинским военным удалось уничтожить две ракеты в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

"По Одесской области ударили еще 2 крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Сообщалось о раненых. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.

Кроме того, в ночь на 20 июня украинские военные сбили две крылатые ракеты над Одесской областью.

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