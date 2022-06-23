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ЗСУ збили над Одеською областю дві ракети окупантів

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Одеська область, Четвер 23 червня 2022 14:20
ЗСУ збили над Одеською областю дві ракети окупантів Фото: ЗСУ збили над Одеською областю дві ракети окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська в черговий раз запустили ракети по Одеській області. Українським військовим вдалося знищити дві ракети в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

"По Одеській області вдарили ще 2 крилаті ракети, які успішно ліквідовані силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

В результаті ракетного удару стався пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі. Повідомлялося про поранених. Всього вдень Росія випустила на півдні України 14 ракет.

Крім того, в ніч на 20 червня українські військові збили дві крилаті ракети над Одеською областю.

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