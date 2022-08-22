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ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе Херсонской области

Иллюстративное фото: ВСУ сбили очередной беспилотник россиян в небе Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не дали оккупантам провести воздушную разведку в Херсонской области, они "приземлили" российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В районе Высокополья уничтожен "Орлан-10", который был в процессе выполнения задания", - рассказали в ОК "Юг".

При этом отмечается, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не позволяют россиянам проводить разведку.

Напомним, 21 августа, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили беспилотник оккупантов в небе Сумской области.

Также мы писали, что 21 августа в небе над Херсонской областью нашими военными были уничтожены сразу три российских БПЛА за час.

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Херсонская областьВойна России против Украины