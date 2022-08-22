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ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі Херсонської області

Ілюстративне фото: ЗСУ збили черговий безпілотник росіян у небі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові не дали окупантам провести повітряну розвідку в Херсонській області, вони "приземлили" російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У районі Високопілля знищений "Орлан-10", який був у процесі виконання завдання", - розповіли в ОК "Південь".

При цьому наголошується, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.

Нагадаємо, 21 серпня, бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.

Також ми писали, що 21 серпня в небі над Херсонською областю нашими військовими були знищені відразу три російських БПЛА за годину.

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Херсонская областьВійна Росії проти України