ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook .

"Близько 14 години у Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські війська на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25.

Також ми повідомляли, що російські військові обстріляли із важкої артилерії Дніпропетровську область. Одна з цивільних дістала поранення.

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