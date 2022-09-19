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ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

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Дніпро, Понеділок 19 вересня 2022 14:48
ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною Фото: ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кам'янському 19 вересня українська система протиповітряної оборони збила черговий російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Фото: знищення ворожого БПЛА над Дніпропетровською областю (facebook.com/pvkshid)

"Близько 14 години у Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські війська на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25.

Також ми повідомляли, що російські військові обстріляли із важкої артилерії Дніпропетровську область. Одна з цивільних дістала поранення.

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