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ВСУ сбили две ракеты "Калибр", летевшие на Николаевскую область

Фото: ВСУ сбили две ракеты "Калибр", которые летели на Николаевскую область (zaxid.net)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники сегодня ночью сбили две российские крылатые ракеты "Калибр". Враг выпустил их по Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"06 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину", - говорится в сообщении.

По информации командования, ракеты были выпущены с российской подводной лодки в акватории Черного моря.

Напомним, что в Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами, всего враг может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.

Добавим, за минувшие сутки силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.

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