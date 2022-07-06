ЗСУ збили дві ракети "Калібр", які летіли на Миколаївську область

"06 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, два підводні човни і великий десантний корабель, які оснащені ракетами, всього ворог може тримати на бойовому чергуванні 32 ракети.

Додамо, за минулу добу силам ППО вдалося знищити 9 російських крилатих ракет.

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