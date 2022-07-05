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Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты россиян

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 23:22
Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты россиян Фото: авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и взводные опорные пункты россиян (mil in ua)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы Украины за сутки уничтожили склады боеприпасов, взводные опорные пункты и ракеты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага.

Силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.

Напомним, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по двум пунктам управления российских войск.

Ранее ВСУ остановили наступление оккупантов авиаударами под Лисичанском.

До этого украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области.

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