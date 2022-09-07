ЗСУ збили безпілотник-розвідник над Дніпропетровською областю
Фото: ЗСУ збили безпілотник-розвідник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Українські захисники збили черговий російський безпілотник у Дніпропетровській області. Ним окупанти вели розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", - написав він.
Нагадаємо, що 4 вересня українські військові в Дніпропетровській області також збили ворожий безпілотник, який проводив аеророзвідку місцевості.
Додамо, що на південному напрямку за минулу добу Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів.
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