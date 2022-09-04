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Украинские военные в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

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Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 09:28
Украинские военные в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник Фото: ВСУ в Днепропетровской области сбили российский беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник, который проводил аэроразведку местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.

Сообщается, что БПЛА "Орлан-10" был сбит одним из подразделений ВСУ в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Украинские военные в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Также сообщалось, что украинские военные 3 сентября в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Ранее стало известно, что за 2 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Также мы писали, что украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.

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