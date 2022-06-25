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ВСУ сбили беспилотник, который разведывал цели ракетных ударов РФ по Украине

Фото: ВСУ сбили беспилотник, который разведывал цели ракетных ударов РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники сбили российский беспилотник типа "Орлан-10". Вражеский летательный аппарат разведывал объекты по которым враг нанес массированные ракетные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Там также добавляют, что аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.

Отметим, по состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 626 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Фото: ВСУ сбили беспилотник, который разведывал цели ракетных ударов РФ по Украине (facebook.com/kpszsu)

Массированная ракетная атака

Напомним, сегодня, 25 июня Украина подверглась массированным ракетным атакам. РФ впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а с моря била по западу ракетами "Калибр".

Все что известно на данный момент о ракетных ударах по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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