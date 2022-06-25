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ЗСУ збили безпілотник, який розвідував цілі ракетних ударів РФ по Україні

Фото: ЗСУ збили безпілотник, який розвідував цілі ракетних ударів РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Ворожий літальний апарат розвідував об'єкти по яких ворог завдав масованих ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил ЗСУ.

"Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Там також додають, що аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня.

Зазначимо, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 626 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото: ЗСУ збили безпілотник, який розвідував цілі ракетних ударів РФ по Україні (facebook.com/kpszsu)

Масована ракетна атака

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня Україна піддалася масованим ракетним атакам. РФ вперше застосувала з території Білорусі дальні бомбардувальники Ту-22М3, а з моря била по заходу ракетами "Калібр".

Все що відомо на цей момент про ракетні удари по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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