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ВСУ разрушили план Кремля по захвату крупных украинских городов, - американские аналитики

Фото: военнослужащий возле баррикад на въезде в город Житомир (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Украинские военные разрушили российский план по захвату власти в Украине. Военная кампания РФ была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американских аналитиков из Института по изучению войны.

По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях театра военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.

Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы сделать паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках достичь своих целей, но этого у него не получится.

Кроме того, аналитики полагают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить исход первоначальной кампании по захвату крупных городов Украины.

Также они высказались о тупике - состояний войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки.

По словам Институт по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить потери российским военным", - говорят аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бездарности российских военных.

Мы также писали о том, что российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Киева, но этого им сделать не удалось, поэтому они перешли к обороне.

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