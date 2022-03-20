ВСУ разрушили план Кремля по захвату крупных украинских городов, - американские аналитики

По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях театра военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.

Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы сделать паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках достичь своих целей, но этого у него не получится.

Кроме того, аналитики полагают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить исход первоначальной кампании по захвату крупных городов Украины.

Также они высказались о тупике - состояний войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки.

По словам Институт по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить потери российским военным", - говорят аналитики.