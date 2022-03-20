Чернобаевка войдет в историю войн, - Зеленский о бездарности российских военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинцы доказали, что могут воевать профессиональней, чем армия РФ, которая воюет десятки лет в разных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление Зеленского во время брифинга.
"Мы отвечаем, мудростью, храбростью на огромное количество их техники и отправленных в Украину солдат. Именно поэтому украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какими они есть - бездарными, которые могут просто гнать своих людей на забой", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что 6 раз военные ВСУ уничтожали оккупантов под Чернобаевкой, но враг все равно приходит туда.
Отметим, что российские оккупанты используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт. Кроме того, они там собирают свои самолеты.
Напомним, 19 марта в зоне проведения ООС украинские военные отбили 10 атак оккупантов и уничтожили почти 40 единиц военной техники РФ.
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