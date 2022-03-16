Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Киева: перешли к обороне

Российско-оккупационные войска пытались продвинуться в сторону Киева. Но им это не удалось, поэтому враги перешли к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Враг осуществляет попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов пояснил, почему России не удастся штурмовать Киев.

При этом советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что угрозы для Киева сейчас нет и в ближайшее время не просматривается.

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