ВСУ разрушили еще один мост под Мелитополем

Украинские военные разрушили мост между Мелитополем и Токмаком, двумя оккупированными населенными пунктами Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое", - написал он.
Других деталей Старух не сообщил.
Напомним, ранее под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, которым россияне перегоняли склады с оружием.
Кроме того, американские HIMARS отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении.
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