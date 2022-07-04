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HIMARS отработали по россиянам на Запорожском направлении (фото и видео)

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Запорожская область, Понедельник 04 июля 2022 16:42
HIMARS отработали по россиянам на Запорожском направлении (фото и видео) Фото: HIMARS ударили по россиянам на Запорожском направлении (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артем Горовенко

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отработали по позициям россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - подписали в Генштабе опубликованные фото.

Фото: работа HIMARS Запорожском направлении (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Кроме того, было опубликовано видео применения американских систем.

Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала материал с первыми результатами применения HIMARS на украинских фронтах. Издание со ссылкой на военнослужащих ВСУ отмечает, что американские РСЗО уже меняют баланс сил на поле боя.

На прошлой неделе Пентагон анонсировал поставку в Украину дополнительных ракет для HIMARS.

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