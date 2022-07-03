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Под Мелитополем взорвали железнодорожный мост

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Украина, Воскресенье 03 июля 2022 17:09
Под Мелитополем взорвали железнодорожный мост Архивное Фото: под Мелитополем взорвали железнодорожный мост (flickr)
Автор: Евгений Прокопенко

В Запорожской области произошел взрыв между двумя оккупированными населенными пунктами. Разрушен железнодорожный мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Мелитополь".

Между Мелитополем и Токмаком произошел взрыв. Во временно оккупированном селе Любимовка уничтожили железнодорожный мост.

Как пишет издание, по этому мосту россияне перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт.

Напомним, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе.

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