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ВСУ разрешили передавать боеприпасы спортивным организациям: закон частично вступил в силу

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Украина, Пятница 25 июня 2021 13:03
ВСУ разрешили передавать боеприпасы спортивным организациям: закон частично вступил в силу Фото: закон о передаче боеприпасов спортивным организациям частично вступил в силу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Вооруженным силам Украины разрешат передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Сегодня частично в силу вступил соответствующий закон.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Окончательно закон вступит в силу спустя месяц со дня опубликования.

В силу со дня опубликования вступила норма о поручении Кабинету министров ввести в действие нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего закона, одновременно с вступлением в силу этого документа.

Боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

Передавать разрешили мелкокалиберные патроны калибра 5,6 миллиметра.

Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении.

А за основу парламент принял его в начале декабря 2020 года.

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Вооруженные силы Украины боеприпасы Закон
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