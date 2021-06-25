ВСУ разрешили передавать боеприпасы спортивным организациям: закон частично вступил в силу

Вооруженным силам Украины разрешат передавать боеприпасы , которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Сегодня частично в силу вступил соответствующий закон.

Окончательно закон вступит в силу спустя месяц со дня опубликования.

В силу со дня опубликования вступила норма о поручении Кабинету министров ввести в действие нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего закона, одновременно с вступлением в силу этого документа.

Боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

Передавать разрешили мелкокалиберные патроны калибра 5,6 миллиметра.