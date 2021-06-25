ВСУ дозволили передавати боєприпаси спортивним організаціям: закон частково набрав чинності
Збройним силам України дозволять передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям. Сьогодні частково чинності набрав відповідний закон.
Документ опублікували у виданні "Голос України".
Остаточно закон набере чинності через місяць з дня опублікування.
Чинності з дня опублікування набрала норма про доручення Кабінету міністрів ввести у дію нормативно-правові акти, що випливають із цього закону, одночасно з набранням чинності цим документом.
Боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту.
Йдеться про дитячо-юнацькі спортивні школи, установи спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, спеціалізовані спортивні клуби тощо.
Передавати дозволили малокаліберні патрони калібру 5,6 міліметра.
Нагадаємо, на початку червня Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні.
А за основу парламент прийняв його на початку грудня 2020 року.