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Рада разрешила ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

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Украина, Среда 02 июня 2021 14:02
Рада разрешила ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям Фото: ВСУ смогут передавать подлежащие утилизации боеприпасы спортивным организациям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Народные депутаты приняли втором чтении соответствующий законопроект №3403.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 315 депутатов ВР.

Боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

Напомним, комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде одобрить этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект Рада приняла за основу в начале декабря 2020 года.

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