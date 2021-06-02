Рада разрешила ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям
Верховная рада разрешила Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Народные депутаты приняли втором чтении соответствующий законопроект №3403.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 315 депутатов ВР.
Боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.
Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.
Напомним, комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде одобрить этот закон во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, этот законопроект Рада приняла за основу в начале декабря 2020 года.