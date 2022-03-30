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ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области

Фото: ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные разбили автомобиль обеспечения с подразделением логистики российских оккупантов. Очередная вражеская техника была уничтожена в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Северщины продолжают отчитываться о своей работе. Испорчено обеспечение врага и "деактивировано" подразделение логистики. В качестве бонуса-нашли немножко враждебных методичек и листовок-призывов к "таварищам", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области facebook.com/kommander.nord)

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины уничтожили российский универсальный бронированный автомобиль "Тайфун". Отмечается, что эта техника особенно ценится оккупантами.

Отметим, за время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.

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