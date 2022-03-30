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ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області

Фото: ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові розбили автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських окупантів. Чергову ворожу техніку було знищено в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Зіпсовано забезпечення ворога та "деактивовано" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України знищили російський універсальний броньований автомобіль "Тайфун. Зазначається, що ця техніка особливо цінується окупантами.

Зазначимо, за час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 300 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків і знищити понад 600 танків.

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