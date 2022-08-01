ВСУ разбили эшелон с вражеской техникой и живой силой в Херсонской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой оккупантов в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также ракетно-артиллерийские подразделения повредили вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки Херсонской области.
На южном направлении ВСУ уничтожили 52 противника, четыре танка, пару самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", самоходную артуствновку, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
Напомним, россияне отводят личный состав с территории населенных пунктов Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области на другие позиции.
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