ВСУ разбили эшелон с вражеской техникой и живой силой в Херсонской области

Фото: ВСУ нанесли ракетный удар по эшелону с техникой и живой силой (Getty Images)

Украинские военные нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой оккупантов в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".