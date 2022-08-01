ЗСУ розбили ешелон з ворожою технікою і живою силою в Херсонській області

Фото: ЗСУ завдали ракетного удару по ешелону з технікою і живою силою (Getty Images)

Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".