ЗСУ розбили ешелон з ворожою технікою і живою силою в Херсонській області
Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.
На південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Нагадаємо, росіяни відводять особовий склад з території населених пунктів Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області на інші позиції.
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