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ЗСУ розбили ешелон з ворожою технікою і живою силою в Херсонській області

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 05:01
ЗСУ розбили ешелон з ворожою технікою і живою силою в Херсонській області Фото: ЗСУ завдали ракетного удару по ешелону з технікою і живою силою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.

На південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, росіяни відводять особовий склад з території населених пунктів Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області на інші позиції.

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