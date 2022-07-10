В ВСУ рассказали, сколько Россия держит ракет, готовых к запуску с Черного моря

Российская корабельная группировка в Черном море держит более 15 крылатых ракет, готовых к запуску по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Как отмечается, в Черном море, на страже северо-западной его части оккупанты оставили два корабля из более чем полутора десятков ракет типа "Калибров" а также три больших десантных корабля.

Днем ранее корабельная группировка противника в связи с ухудшением погоды в акватории Черного моря сократилась почти вдвое. На боевом дежурстве остались два надводных и один подводный ракетоноситель, а также три больших десантных корабля.

Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

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